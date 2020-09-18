Sinem Kobal'dan 'sonunda' dedirten hamile pozları! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8 aylık hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali...

18.09.2020 15:14

Sinem Kobal hamile pozlarıyla ilk kez Instagram'da... 8 aylık hamile Sinem Kobal için geri sayım başladı. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal , Kenan İmirzalıoğlu çiftinin heyecanı büyük. Aylardır hayranları Sinem Kobal'ın son halini Instagram'dan takip etmeye çalılıyordu. Beklenen fotoğraflar geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile haliyle objektif karşısına geçti ve o fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'a hayranları kadar ünlülerden de yorum geldi. İşte hamileliğinde 8. ayı geride bırakmak üzere olan Sinem Kobal'ın son hali...