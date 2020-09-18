Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur'dan büyük sorumsuzluk! Karantinadan kaçtı... Yurda yerleştirildi

18.09.2020 12:54

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı ile birlikte polis tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Batur sevglisi Ece Naz Üçer ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur'dan büyük sorumsuzluk.

Koronavirüse yakalanan YouTuber ve sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptı.

EVİNDE BULUNAMADI

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Ekipler, kısa süre sonra Batur ve sevgilisi Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

"ÜZERİME OYNANAN ALÇAKÇA BÜYÜK BİR OYUN VAR"

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi. Öğrenci yurdunda şimdiye kadar karantina ihlali yapan 127 kişi kaldığı öğrenildi.