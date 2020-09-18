Sinem Kobal'dan 'sonunda' dedirten hamile pozları! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8 aylık hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali...
Sinem Kobal hamile pozlarıyla ilk kez Instagram'da... 8 aylık hamile Sinem Kobal için geri sayım başladı. Kız bebek bekleyen Sinem Kobal , Kenan İmirzalıoğlu çiftinin heyecanı büyük. Aylardır hayranları Sinem Kobal'ın son halini Instagram'dan takip etmeye çalılıyordu. Beklenen fotoğraflar geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile haliyle objektif karşısına geçti ve o fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sinem Kobal'a hayranları kadar ünlülerden de yorum geldi. İşte hamileliğinde 8. ayı geride bırakmak üzere olan Sinem Kobal'ın son hali...
Ve beklenen oldu. Sinem Kobal hamile pozları ile sosyal medyada... 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık'ta dünya evine giren ve bir kız bebek bekleyen Sinem Kobal'ın annelik heyecanı objektife yansıdı.Bir süredir evinde vakit geçiren oyuncu hamilelik günlerinden anı olması için sade bir çekim planladı.
Sinem Kobal'ın hamile pozları evinin bahçesinde çekildi. Güzel oyuncunun pembe elbisesi ile verdiği poz sosyal medyada, 'Annelik çok takşmış', 'Güzel Sinem'in güzel bebeği', 'Maşallah, her yerini açmadan da çok güzel hamilelik resimleri çekinilir işte herkes örnek alsın ne kadar asil", 'Sonunda bebeğini gördük Selena' gibi yorumlarda bulunuldu.