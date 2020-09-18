Sinem Kobal'dan 'sonunda' dedirten hamile pozları! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 8 aylık hamile eşi Sinem Kobal'ın son hali...

Sinem Kobal'ın hamile pozları evinin bahçesinde çekildi. Güzel oyuncunun pembe elbisesi ile verdiği poz sosyal medyada, 'Annelik çok takşmış', 'Güzel Sinem'in güzel bebeği', 'Maşallah, her yerini açmadan da çok güzel hamilelik resimleri çekinilir işte herkes örnek alsın ne kadar asil", 'Sonunda bebeğini gördük Selena' gibi yorumlarda bulunuldu.