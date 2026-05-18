Dedesinin cenazesinde TikTok videosu çekmişti! Melek Bal'dan ''Pişman değilim'' açıklaması
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’in babasının cenazesinde tabut başında çektiği video ile eleştirilerin odağı haline gelen Melek Bal, gelen sert tepkilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Hakkında yapılan eleştirilere karşı geri adım atmayan Bal, dedesini çok sevdiğini vurgulayarak, "Dedem çok neşeli bir insandı. Herkes çok ağladı, en çok ben ağladım belki de. Dedem arkasından ağlanmasındansa bunu tercih ederdi" sözleriyle kendisini savundu.
