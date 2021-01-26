Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla yoga pozları sosyal medyayı salladı! Deli Yürek'in Zeynep'inin kızı ve oğlu...

Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla yoga pozları sosyal medyayı salladı! Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evlada sahip olan Deli Yürek'in Zeynep'i şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga videosunu paylaşan Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla verdiği pozlar da bir hayli ilgi gördü. Zeynep Tokuş'un oğlu Alp annesinin boyu kadar oldu, kızı ise şimdiden annenin pabucunu dama atacak, güzellik ve esneklik konusunda Zeynep Tokuş'a fark atacak gibi duruyor. İşte başta Zeynep Tokuş'un kızı ve oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

Zeynep Tokuş ve çocuklarının yoga pozları sosyal medyayı salladı! Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşı olarak karşımıza çıkan ve milyonların sevgisini kazanan Zeynep Tokuş, aynı zamanda 1998 Türkiye Güzeli...Eski oyuncu Zeynep Tokuş yoga eğitmeni oldu. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden ve ünlülere de yoga dersi veren Zeynep Tokuş, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Geçtiğimiz hafta ıslak zemin üzerinde esneme hareketleri ile karşımıza çıkan Zeynep Tokuş, son olarak eşi ille birlikte çektiği videoyla beğeni yağmuruna tutulmuş hatta evde aynı hareketi deneyenlerden mesajlar almıştı.

Tokuş şimdi de çocuklarıyla gündeme geldi. Kızının da kendi kadar esnek olması ile dikkat çeken Zeynep Tokuş'un oğlu Alp ile videosuna ise beğeni yağdı. İşte başta Zeynep Tokuş olmak üzere ünlülerin çocukları...