Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'dan huzur dolu anlar...
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'dan huzur dolu anların videosu geldi. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal'ın evinden yaptığı paylaşım sonrası herkes ünlü çiftin aşk yuvasını merak etti. İşte Boğaz manzaralı görüntüsü ve bahçesi ile dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...
25.01.2021 18:27
- Son Güncelleme: 25.01.2021 18:27
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yuvasından paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı huzur verdi. Evinin çatı katından çektiği Boğaz manzarası ile mest eden Sinem Kobal, paylaşımıyla yine sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına girdi.
Sinem Kobal'dan gelen bu paylaşımın ardından Sinem-Lalin ve Kenan İmirzalıoğlu ailesinin yaşadığı ev merak konusu oldu.
34 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında verdiği pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Lalin ve Kenan İmirzalıoğlu'nun nerede olduğunu merak eden Sinem Kobal hayranları, ünlü çiftin evini bir hayli merak ediyor.
İşte Sinem ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...