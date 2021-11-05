Sinem Kobal ikinci çocuğa mı hamile bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın 2. çocuğunun cinsiyeti bile belli

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal evliliklerini, kızları Lalin'le taçlandırmıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin kızları Lalin, doğumdan çok sonra yüzünü göstermişti. Kenan İmirzalıoğlu şimdilik ekranlarda yer alsa da, Sinem Kobal kızıyla ilgilenmeyi tercih etti. Ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde vakitlerinin büyük bir kısmını kızları Lalin'e ayıran Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın 2. çocuğu bekledikleri iddia edildi. Hatta 2. çocuğun cinsiyeti bile belli. İşte haberin detayları...