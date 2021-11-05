Cem Özer'e tek gecelik ilişki şoku: Uygunsuz fotoğraflar gönderdi!

M.K. isimli kadın, mahrem fotoğraflar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasıyla Cem Özer'den şikayetçi oldu.





SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinsel taciz soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Özer ise kadına mahrem fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti ancak taciz suçlamasını reddederek "Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık.





HER ŞEY KARŞILIKLI

Tüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti" dedi.

'ŞANTAJ YAPIYOR'

Özer, M.K. ile 2011'de Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik ilişki yaşadıklarını ancak onun evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini belirtti ve "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" dedi.





UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Özer, ayrıca kendisine şantaj yaptığı için M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.