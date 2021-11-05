Sinem Kobal ikinci çocuğa mı hamile bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın 2. çocuğunun cinsiyeti bile belli
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal evliliklerini, kızları Lalin'le taçlandırmıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin kızları Lalin, doğumdan çok sonra yüzünü göstermişti. Kenan İmirzalıoğlu şimdilik ekranlarda yer alsa da, Sinem Kobal kızıyla ilgilenmeyi tercih etti. Ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde vakitlerinin büyük bir kısmını kızları Lalin'e ayıran Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın 2. çocuğu bekledikleri iddia edildi. Hatta 2. çocuğun cinsiyeti bile belli. İşte haberin detayları...
Beş yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı.
Ünlü çift, geçtiğimiz gün Ortaköy'de objektiflere yansımıştı.
"LALİN, ANNESİNİN KOPYASI"
Lalin'in kime benzediği konusunda konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun.
Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Kızlarının fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip" şeklinde konuşmuştu.