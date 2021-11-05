Sinem Kobal ikinci çocuğa mı hamile bomba iddia! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın 2. çocuğunun cinsiyeti bile belli

"LALİN, ANNESİNİN KOPYASI"

Lalin'in kime benzediği konusunda konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun.

Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.