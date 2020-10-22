Sinan Akçıl'ın Nez isimli sevgilisinden baba olacağı iddialarına Burcu Kıratlı'dan yanıt: Birbirimize güvenimiz tam, daha sakin devam

Sinan Akçıl'ın Nez isimli bir güzelden baba olacağı iddiası üzerine müzisyen aşkının arkasında duran Burcu Kıratlı, dün sosyal medyadan Akçıl'a iftira atıldığını söyledi. Güzel oyuncu, artık sadece işiyle anılmak istediğini açıklayıp ekledi...
Sinan Akçıl'ın Nez isimli bir güzelden baba olacağı iddiası üzerine müzisyen aşkının arkasında duran Burcu Kıratlı, dün sosyal medyadan Akçıl'a iftira atıldığını söyledi. Güzel oyuncu, artık sadece işiyle anılmak istediğini açıklayıp ekledi:
"Asla üçüncü şahıslara prim verecek olaylar yaşatmadık birbirimize. İftira atılır ama izi kalmaz bizde. Birbirimize güvenimiz tam, daha sakin devam. Bir gün bu ilişki bitecekse kaderdir, üçüncü kişilerden değil."