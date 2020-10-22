Sinem Kobal'ı doğumda eşi Kenan İmirzalıoğlu yalnız bırakmadı! İşte ilk doğumdan sonra ilk görüntüler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, önceki gün öğlen saatlerinde ilk bebeğini kucağına aldı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Sinem Kobal'ın doğumunun ardından gözler Lalin bebekteydi. Hastane çıkışı görüntülenen İmirzalıoğlu çifti, Lalin bebeği anneanne Nuray Kobal'a teslim ettikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı. Suda doğum yaptığı öğrenilen 33 yaşındaki Sinem Kobal'ı, eşi Kenan İmirzalıoğlu bir an olsun yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde Cansu Tosun'un da suda doğum yaptığı ortaya çıkmıştı.