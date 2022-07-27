Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten değeri tam 828 milyonluk ihbar: "Arsama çöktüler"

Sibel Turnagöl'ün eşi ve Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi iş adamı Mehmet Çelik daha önce şirketine konkordato istemesiyle gündeme gelen Kuran Yapı ve bir avukat gurubunun kendisini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olay 2016 yılı içerisinde meydana geldi. Mehmet Çelik eşi Sibel Turnagöl'ün avukatlığını yapan Saniye Ülgen'in isteği üzerine oğlu Nijad Bilge Ülgen'i sigortalı çalışmak üzere Çiftkurtlar firmasına aldı.





828 MİLYONLUK ARSA



Mehmet Çelik şirketin tüm hukuk işlerini avukat Nijad Bilge Ülgen'e verdi. Bu süreç içerisinde Çelik'e ait olan piyasa değeri 46 milyon euro (828 milyon lira) olan bir arsanın imar durumuyla ilgili hukuki süreç yürütüldü.

Sabah'ın haberine göre; belediye ile yürütülen süreçte gerekli çalışma yapılmadığı gerekçesiyle 12 bin metrekarelik alan yerine 5 bin metrekarelik bir alan imara açıldı. Yine iddiaya göre Mehmet Çelik'in avukatı Nijad Bilge Ülgen bu duruma itiraz yapmadığı için Çelik zarar etti.

KURAN YAPI ARSAYA BİNA DİKMEK İÇİN TALİP OLDU



İtirazın yapılmamasının ardından bu kez Mehmet Çelik'in yanına Nijad Bilge Ülgen'in annesi Avukat Saniye Ülgen gelerek iddiaya göre, kendisine derhal bir yapı inşaat firması bulması gerektiğini ve bu arsayı bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından, Mehmet Çelik'i Kuran Yapı yetkilisi Hüseyin Kuran bularak arsaya kat karşılığı inşaat yapmak istediği yönünde teklifte bulundu. Çelik ise şirketin araştırılması için Saniye Ülgen'e söyledi.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞTILAR



Yapılan görüşmeler neticesinde, Hüseyin Kuran'la imarın 5 bin metrekareden Mehmet Çelik bina yapımı karşılığında arsanın 4'te 1'ini Hüseyin Kuran'a devretmeyi kabul etti. Ayrıca sözleşmede arsa üzerinde yapılacak ticaretin hukuksal denetimi yapması karşılığında toplamda 200 metrekare bağımsız alan verilmesi kararlaştırıldı. Hüseyin Kuran bir süre sonra Mehmet Çelik'e, imar barışı için çalışmalarda bulunduğunu ancak tapudaki tedbirin kalkması için kredisini kapatmayı önerdi.

İMARI TEKRAR YÜKSELTMEK İÇİN DEVİR ETTİ



Mehmet Çelik baskı sonucu krediyi kapattı, ayrıca imar onayının son aşamasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Hüseyin Kuran'a kendisine vaat edilen arsanın 4'te 1'lik kısmını aynı gün devir etti. Dolandırıldığını düşünen Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Avukatı Özlem Açar aracılığıyla başvurarak Kuran Yapı ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.



DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSU



Özlem Açar savcılığa sunduğu dilekçede olayın başından sonuna kadar danışıklı ve organize bir şekilde gerçekleştiğini bu nedenle sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Dilekçede ayrıca Avukat Nijad Bilge Ülgen'in yasal itirazı bilinçli olarak yapmadığı, Avukat Saniye Ülgen'in uzun yıllardır tanıdığı Kuran Yapı ve Hüseyin Kuran'ı tanımıyormuş gibi yaparak sözleşmeye zorladığı ifade edildi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.