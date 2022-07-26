Sebahat Soral, ‘’anaların da yüzmeye hakkı var’’ deyip biricik kızı Hande Soral’ı paylaştı!

Sebahat Soral, biricik kızı Hande Soral’ı paylaştı! Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift İsmail Demirci ve Hande Soral, geçen mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde minik oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Hande Soral, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Annesi Sebahat Soral'ın "Anaların da yüzmeye hakkı var" sözleriyle yayınladığı görüntüleri kendi sayfasına taşıyan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Kendini serin sulara atan Hande Soral'ın bir önceki paylaşımındaki ince bacakları da dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın o paylaşımları...