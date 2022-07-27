Hande Baladın tatilden peş peşe paylaştı! Bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi

Voleybola küçük yaşlarda başlayan ve yıllar içerisinde birçok başarıya imza atan Hande Baladın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA'da oynayan Baladın'ın adı geçen haftalarda Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anıldı. Şimdi ise Baladın'ın Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tüm gözler ünlü voleybolcudan gelecek açıklamaya çevrilirken Baladın'dan bambaşka bir hamle geldi. Tatil sezonunu açan ünlü isim, bikinili pozlarını art arda yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Baladın, sosyal medyayı adeta salladı. İşte o paylaşımlar...