Haberler Magazin Videoları Hande Baladın tatilden peş peşe paylaştı! Bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi

Hande Baladın tatilden peş peşe paylaştı! Bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi

Hande Baladın tatilden peş peşe paylaştı! Bikinilerin birini çıkarıp diğerini giydi
27.07.2022 17:59 - Son Güncelleme: 27.07.2022 18:01

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:13
Tatlıses'in sır gibi sakladığı...
Magazin 00:13
Hande Ataizi Bodrum'u salladı!
Magazin 00:11
59'luk Aydan Şener 20'likleri...
Magazin 00:15
Eski mankenler kraliçesi...
Magazin 00:23
Acun Ilıcalı parayı jüriye...
Magazin 00:32
Yatak odasından paylaştı!...
Magazin 00:13
Müge Anlı’nın kardeşini gören...
Magazin 00:15
"Acayip kocam köylüyüm"...
Magazin 00:18
Buse Varol’dan ‘kilo almış’...
Magazin 00:48
Barış Arduç'un 8 aylık hamile...
Magazin 00:51
Ebru Gündeş'in zor anları!...
Magazin 00:38
Alişan ailesiyle Bodrum...

Voleybola küçük yaşlarda başlayan ve yıllar içerisinde birçok başarıya imza atan Hande Baladın, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA'da oynayan Baladın'ın adı geçen haftalarda Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anıldı. Şimdi ise Baladın'ın Galatasaray'ın yıldız oyuncusuyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tüm gözler ünlü voleybolcudan gelecek açıklamaya çevrilirken Baladın'dan bambaşka bir hamle geldi. Tatil sezonunu açan ünlü isim, bikinili pozlarını art arda yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Baladın, sosyal medyayı adeta salladı. İşte o paylaşımlar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA