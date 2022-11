Sibel Can’ın küçük oğluna bakın! Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Yakışıklılığıyla dikkat çekti

Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler adlı programın sunuculuğunu üstlenen ve bir yandan da konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçen haftalarda Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın düğünüyle gündemden düşmeyen Sibel Can, bu kez küçük oğluyla çok konuşuldu. Sibel Can ve Sulhi Aksüt'ün oğulları Emir Aksüt, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Aksüt'ü görenler "Maşallah çok yakışıklı", "Ne ara bu kadar büyüdü", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın gözünden sakındığı oğlu...