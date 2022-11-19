Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu’nun 6 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra...

Barış Kılıç (Ömer Ünal), Evrim Alasya (Kıvılcım Arslan), Sıla Türkoğlu (Doğa Korkmaz), Doğukan Güngör (Fatih Ünal), gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Sibel Taşçıoğlu'nun 6 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra kavuşup nikah masasına oturduğu lise aşkı Murat Kolçak Köstendil...