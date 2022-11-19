52’lik Sibel Can’ın küçük oğluna bakın! Hakan Ural'ın “Aslanım” dediği Emir Aksüt koca delikanlı oldu! Yakışıklılığıyla dikkat çekti
Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler adlı programın sunuculuğunu üstlenen ve bir yandan da konser maratonuna hız kesmeden devam eden Sibel Can, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçen haftalarda Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Engincan Ural'ın düğünüyle gündemden düşmeyen Sibel Can, bu kez küçük oğluyla çok konuşuldu. Sibel Can ve Sulhi Aksüt'ün oğulları Emir Aksüt, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Aksüt'ü görenler "Maşallah çok yakışıklı", "Ne ara bu kadar büyüdü", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın gözünden sakındığı oğlu...
Henüz 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı.
Nükhet Duru tarafından keşfedilen Can, 17'sine geldiğinde assolist oldu. Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalışan Sibel Can'ın İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay oldu.
Hem güçlü sesi hem de kıvrak danslarıyla kısa sürede adını duyuran Can, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı.
Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural'la Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. İkilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
11 yıl aynı yastığa baş koyan ünlü çift, tarihler 1999'u gösterdiğinde ise boşandı. Can bu boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.