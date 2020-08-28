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Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

Sibel Can kızı Melisa Ural ve iki oğluyla birlikte tatile çıktı. Haftalık 50 bin TL'ye yat kiralayan 50 yaşındaki Sibel Can, Emir Sarıgül açıklaması ile dikkat çekmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren usta sanatçı, bu kez kızıyla gündeme geldi. Sibel Can'ın kızı Melisa Ura, mayolu yakalanınca olanlar oldu. Kilolu bir çocukluk dönemi geçiren 26 yaşındaki Melisa'nın geçtiğimiz aylarda zayıfladığı iddia edilmişti. İddiaların kaynağı ise Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın Instagram paylaşımlarıydı... Ancak annesi ve kardeşleriyle çıktığı tatilde mayolu görüntülenen Ural, fotoğraflarının hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabını kapattı. Melisa Ural'ın Instagram hesabını kapatma nedeni ise sosyal medyada, 'Photoshop yapıyordu, gerçek ortaya çıkınca kapattı kesin' şeklinde yorumlandı. İşte göbeğiyle dikkat çeken Sibel Can'ın kızı Melisa ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden çok konuşulan kareler...

28.08.2020 16:39 - Son Güncelleme: 28.08.2020 16:47
Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

Emir Sarıgül ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen 50 yaşındaki Sibel Can, önceki gün Söylemezsem Olmaz programında, "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.

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Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk iddialarına son noktayı koyduktan sonra bu kez de kızıyla gündeme geldi. Kızı Melisa ve oğulları Engincan Ural ve Emir Aksüt ile tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntü vermemek için kamarasından çıkmadı.

Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

Ancak Sibel Can'ın kızı, ne yazık ki annesi kadar şanslı değildi... Göcek'te demirleyen teknede Sibel Can, kamarasından sadece kahvaltı için çıkarken, teknenin tüm perdelerini kapattırarak önlem aldı. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Melisa Ural'ın ise aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

Sibel Can'ın kızının göbekli hali sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken, Melisa Ural Instagram hesabını kapattı!

Sibel Can'ın kızı mayolu yakalandı! Instagram'da incecik görünen Melisa Ural hesabını kapattı

İşte Sibel Can ve çocuklarının Göcek tatili başta olmak üzere ünlülerin 2020'ye damga vuran tatil fotoğrafları...

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