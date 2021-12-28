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Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! Melisa Ural paylaştı herkes merak etti! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu...

Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! Melisa Ural paylaştı herkes merak etti! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu...
28.12.2021 12:39

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Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! Melisa Ural paylaştı herkes merak etti! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu... Yıllardır Beykoz'da oturan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven usta sanatçı Sibel Can'ın yaşadığı ev merak konusu oldu. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen 51 yaşındaki 3 çocuk annesi sanatçı, vaktinin çoğunu evinde geçiriyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. Sibel Can'ın kızı Melisa, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. İşte sesiyle mest eden Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...

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