Sibel Can’ın kızı Melisa Ural paylaştı herkes merak etti! Sibel Can’ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu...

Usta ismin hayranları, Sibel Can'ın evini bir hayli merak ediyor. 9 odası ve 7 banyosu bulunan 1200 m2 kullanım alanı olan 3 katlı evine geçtiğimiz yıllarda kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da ekleten Sibel Can, sahne almadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçiriyor.