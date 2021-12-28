Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı herkes merak etti! Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu...
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı herkes merak etti! Sibel Can'ın evi tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu... Yıllardır Beykoz'da oturan ve doğa ile iç içe yaşamayı seven usta sanatçı Sibel Can'ın yaşadığı ev merak konusu oldu. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen 51 yaşındaki 3 çocuk annesi sanatçı, vaktinin çoğunu evinde geçiriyor. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. Sibel Can'ın kızı Melisa, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda "Evimdeki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" diyen güzel sanatçının evini görenler hayran kalıyor. İşte sesiyle mest eden Sibel Can'ın evi başta olmak üzere ünlülerin evleri...
28.12.2021 09:17
- Son Güncelleme: 28.12.2021 09:27
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural paylaştı herkes merak etti, tam bir saray yavrusu! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu... Yok yok!
51 yaşındaki Sibel Can'ın kendisine benzetilen kızı Melisa Ural Instagram'da evlerinden bir kare paylaştı. Fotoğrafın ardından Sibel Can'ın evi merak konusu oldu.
Usta ismin hayranları, Sibel Can'ın evini bir hayli merak ediyor. 9 odası ve 7 banyosu bulunan 1200 m2 kullanım alanı olan 3 katlı evine geçtiğimiz yıllarda kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu da ekleten Sibel Can, sahne almadığı zamanlarda tüm vaktini evinde geçiriyor.