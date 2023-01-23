Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural cam kenarından paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yorum ve beğeniler peş peşe geldi

17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. Kardeşler arasındaki bağ sık sık sosyal medya gündem oluyor. Son olarak yengesi Merve ve ebisi Engincan Ural ile Miami'ye tatile giden Melisa Ural, duştan sonra keyif yaptığı anlardan bir kare paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa'ya, "Annesine çekmiş" yorumları yapıldı.