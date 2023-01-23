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Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı

Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı
23.01.2023 12:22 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:23

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Müge Anlı'daki doktor Şevki Sözen'in torun tombalak 'mutlu aile buluşması' pozu ortalığı salladı. Geçtiğimiz haftanın son günü ATV canlı yayınında Müge Anlı bileğindeki romantik detayı açıklamış ve aynı bilekliklerin Rahmi Özkan ile Mehmet Şevki Sözen'de de olduğu ortaya çıkmıştı. Eşleriyle birlikte aynı bileklikleri takan üç arkadaştan Şevki Sözen Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan ailesi ile birlikte vakit geçirdiği özel anlarından bir kare paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Şevki Sözen'in kucağında torunu olan fotoğrafını görenler, "Oğlu kendisinin, gelini de eşinin kopyası" yorumları yaptı.

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