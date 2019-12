Sibel Can'dan genç kızlara taş çıkaracak pozlar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 06.12.2019 18:19

Sibel Can Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında 3 evladı olan ünlü şarkıcının yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği magazin gündeminden düşmüyor. Sibel Can'ın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabını kızı Melisa'ya teslim etmiş, tüm paylaşım ve yetkiyi kızına devretmişti. Melisa, Sibel Can'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla annesinin ününe ün katmaya devam ediyor. Son olarak siyah bir elbiseyle poz veren Sibel Can'ın yaşı merak konusu oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın yaşını öğrenen hayranları ise gerçek karşısında şaştı kaldı.

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can 1 Ağustos'ta İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.

Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye çıktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu. Yaşı küçük olduğu için Maksim Gazinosu onun yüzünden kapatıldı. Çalışma müsaadesi almak için Fahrettin Aslan ve Türker İnanoğlu, Sibel Can' ın yaşını mahkeme kararıyla 6 ayda 6 yaş birden büyüttü. Artık sahneye çıkmasında bir sorun kalmamıştı.

Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi. Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm bir anda müzik listelerinin üst sıralarına yükseldi.

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Can'ın asıl niyeti ve tek hayali şarkı söylemekti. Dans onun için bir basamaktı. Sesinin güzelliği bütün müzisyenler ve sanat dünyası tarafından biliniyordu. Artık Sibel Can' ın sesini herkes duymalıydı. Bu konuda ilk onayı veren yine babası Engin bey, Orhan Gencebay ve Muazzez Abacı oldu. Ortak bir kararla dans hayatına nokta kondu. Buna en çok annesi Emine Gülsezer hanım sevindi.

Bu arada babasının çevresindeki birçok ustadan basta Mustafa Erses, Baki Duyarlar, Mustafa Taşpınarlı, Halil Karaduman ve Ergin Kızılay' dan TSM eğitimi aldı. Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan "Şarkılarda Senden Yana" albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki "Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç'ın bestelediği "Padişah"lı albüm yayınlandı. "Padişah"la birlikte Sibel Can, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi.

Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Bize Ne Oldu" ve "Berivan" gibi dizilerde kamera karşısına geçti. 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışan sanatçı 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçayla büyük başarı yakaladı.

1999'da Hakan Ural'dan ayrılan Sibel Can ,2000'de Sulhi Aksüt'le evlenmiş ve bu evlilikten de Emir adında bir evlat sahibi olmuştur. İlk albümünü 1987'de çıkartan şarkıcı 2014 yılına kadar 20 tane albüm çıkartmıştır.