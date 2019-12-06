Can Yaman İspanyol kadın muhabire asıldı! Skandal sözler: Bana bir... 06.12.2019 15:05

Can Yaman, önce Kıvanç Tatlıtuğ'un dizileri hakkında yaptığı yorumla daha sonra da aynı dizide rol aldığı kadın oyuncu arkadaşına olan tavrıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak genç oyuncu skandal hareketlerine devam ediyor. Can Yaman yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor. Önceki gün ortaya çıkan ve bir kadına karşı çirkin sözler sarf eden Yaman iyice çizmeyi aştı. Son günlerde kadın hayranlarına verdiği cevaplarla gündeme gelen oyuncu Can Yaman'ın bu sefer de İspanyol kadın muhabire asıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Can Yaman kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri röportajın sonunda öptü. Yaman'ın kadın muhabire olan bakışları ise herkesi şaşkına çevirdi.

Son zamanlarda kadınlara verdiği tepkilerle gündeme geldiği için Mart ayında başlayacak olan dizisi Eylül ayında ertelenen Can Yaman'ın yeni bir videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Yaman'ın kendisiyle röportaj yapan İspanyol kadın muhabirine olan çapkın tavırları gündeme geldi.

MUHABİR KADINLA BAŞBAŞA BULUŞMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda Can Yaman'ı İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Yaman, yanına gelen muhabiri görür görmez ise "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.