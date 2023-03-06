Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı!

Kariyerine 16 yaşında mankenlik yaprak başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 1988'de nikah masasına oturduğu Sibel Can ile 1999 senesinde boşanan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. 2005 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ve Ezgi Can Ural'la dünyaevine giren ünlü isim, 2013'te Gisela adını verdiği kızını kucağına aldı. Ünlü oyuncunun "üç numara" diye seslendiği kızı, ablası Melisa Ural'ın paylaşımında ortaya çıktı. Gisela'nın son halini görenler hayran kalırken "Koca kız olmuş" yorumunu yaptı. İşte Hakan Ural'ın biricik kızı...