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Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
06.03.2023 23:58 - Son Güncelleme: 06.03.2023 23:59

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Simay Barlas, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Balıkesirli olan 50 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Barış Falay hakkında en çok "Barış Falay evli mi?", "Barış Falay'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Falay'ın 17 sene önce Bir İstanbul Masalı'nın güzel oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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