Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’i Birsu Demir'in son haline bakın! Gören şaştı kaldı…

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! Birsu Demir'in son hali ortalığı yıktı geçti görenler, "Afet-i devran!" , "Neslihan Atagül mü o?" yorumları yaptı. Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali parmak ısırttı. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte 1999 doğumlu Birsu Demir'in son hali...