Haberler Magazin Videoları Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’i Birsu Demir'in son haline bakın! Gören şaştı kaldı…

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’i Birsu Demir'in son haline bakın! Gören şaştı kaldı…

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’i Birsu Demir'in son haline bakın! Gören şaştı kaldı…
06.03.2023 17:52 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:53

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:10
Dünyanın en çekici kadın ve...
Magazin 00:34
Melis Buse Betkayan canlı...
Magazin 00:27
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan...
Magazin 00:31
Yılmaz Morgül evlendi o...
Magazin 00:28
Son dönemin parlayan yıldızı...
Magazin 00:37
Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla...
Magazin 01:06
Oğlunun asker tıraşını kendi...
Magazin 00:30
Özcan Deniz varını yoğunu eşi...
Magazin 00:42
Pınar Altuğ takipçisini...
Magazin 00:12
Yeşilçam'ın 'bayan popo'su...
Magazin 00:56
Ateş Kuşları'nın Nazmiye’si...
Magazin 01:02
Sibel'in en küçüğüne bakın!...

Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'iydi büyüdü Neslihan Atagül oldu çıktı! Birsu Demir'in son hali ortalığı yıktı geçti görenler, "Afet-i devran!" , "Neslihan Atagül mü o?" yorumları yaptı. Alemin Kıralı'nın fırlama Oben'inin son hali parmak ısırttı. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte 1999 doğumlu Birsu Demir'in son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA