Sibel Can elbisesiyle dillere düştü fena ti'ye alındı! Sosyal medya onu konuştu

Sibel Can elbisesiyle fena dillere düştü fena ti'ye alındı, "Bidonun içine girmiş gibi" yorumları havada uçuştu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emir Sarıgül'le görüntüsü ifşa olmuştu... Attığı her adımla gündeme gelen Sibel Can elbise tercihi ile herkesi şaşkına çevirdi. Daha 13 yaşındayken oryantallik yapmıştı... Adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Babası da müzisyen olan Sibel Can'ın sahnelerle tanışması bu yüzden biraz erken oldu. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi. 1999'da ilk eşiyle yollarını ayıran Sibel Can, 2000 yılında 10 yıl süren bir evlilik daha gerçekleştirdi ve bu evlilikten de bir evlat dünyaya getirdi. İşte şu an 52 yaşında olan 3 çocuk annesi Sibel Can'ın çok konuşulan elbisesi...