Şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu evlendi! İşte düğünden görüntüler...

Mehmet Yalçınkaya düğünden paylaştı görenler şaşkına döndü! 'Oğlum evleniyor' dedi göbek attı 3 çocuk babası ünlü şefi Danilo Zanna yalnız bırakmadı. Kimi zaman sert kimi zaman babacan tavırlarıyla herkesin yakından tanıdığı 3 çocuk babası ünlü şef Mehmet Yalçınkaya oğlu Emre Yalçınkaya'yı evlendirdi. Bolulu ünlü şef, gelin alma esnasında ve düğünde davul zurna ve köçek getirtti. Ünlü şef gelin alma esnasında da oğlu ve köçeklerle birlikte karşılıklı göbek attı. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne aldı.