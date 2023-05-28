Hande Erçel ve Hakan Sabancı’yı havalimanında görüntülendi!

İlk olarak TAKVİM manşetlerinde yer alan Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak, Hande Erçel'in bir markanın davetlisi olarak gittiği Cannes Film Festivali'nde birlikte boy gösteren ünlü çift önceki akşam yurda dönüş yapmış, Sabancı'nın muhabirlere verdiği tepki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir yanda bunlar olurken Hande Erçel'in Instagram profilinde Cannes etkileri dinmiyor. Erçel'in son paylaşımı adeta ortalığı yaktı geçti. Öte yandan verdiği röportajda yaptığı açıklamalarda çok konuşuldu.