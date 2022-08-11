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Şeyma Subaşı’na sosyal medya kullanıcılarından ağır söylemler! Şeyma affetmedi…

Şeyma Subaşı’na sosyal medya kullanıcılarından ağır söylemler! Şeyma affetmedi…
11.08.2022 18:53 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:54

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Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan ancak bu ilişkisi de kısa süren Şeyma Subaşı, aradığı aşkı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de bulmuştu. Ancak ikili nikah masasına oturmaya hazırlanırken yollarını ayırmıştı. Sürpriz bir kararla ilişkilerine bir şans daha veren ikili şu an Göcek'te tatil yaparken Şeyma Subaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı, kendisine yönelik ağır hakaret ve paylaşımlar yapan kullanıcıların tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Subaşı'na "Avrupalı o... parası olanın metresi" gibi ağır hakaretler yağdıran sosyal medya hesaplarının 5 kadın kullanıcı tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

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