Haberler Magazin Videoları Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...

Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...

Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...
11.08.2022 22:03 - Son Güncelleme: 11.08.2022 22:05

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:21
Yağmur Atacan eşi Pınar...
Magazin 00:18
Güldür Güldür’ün Naimesi Ecem...
Magazin 00:27
Gülşen Bubikoğlu 'nostalji'...
Magazin 00:29
Müge Anlı’dan hayranlarını...
Magazin 00:14
Kilyos'taki görüntülerin...
Magazin 01:10
Konseri terk ettiği iddia...
Magazin 00:05
Bahar Candan bir tomar parayı...
Magazin 00:43
Defne Samyeli sahnede eteğini...
Magazin 00:11
Azra Akın plajın gözdesi!...
Magazin 00:13
Songül Karlı’nın oğlu koca...
Magazin 03:04
Civan Canova'dan üzen haber!
Magazin 06:22
Nihal Yalçın olayının perde...

Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Hani Bekleyecektin ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici karşısına çıkan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu. Altun'un 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. İşte Hakan Altun'un kendisinden de ünlü olan babası...

Magazin Videoları
SON DAKİKA