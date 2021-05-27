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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine kucak kucağa romantizmin doruklarında!

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine kucak kucağa romantizmin doruklarında!
27.05.2021 16:56
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Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Subaşı "Seni çok seviyorum hediyem ve geleceğim" notunu yazdı.


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