Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo yine kucak kucağa romantizmin doruklarında! Evlilik hazırlığı yapan Şeyma ve sevgilisi...
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Subaşı "Seni çok seviyorum hediyem ve geleceğim" notunu yazdı.
27.05.2021 16:00
- Son Güncelleme: 27.05.2021 17:08
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı. Evlilik hazırlığı yapan Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'ya gitmişti.
Ibiza tatilinden sık sık sevgilisiyle çekilen romantik kareleri hayranlarının beğenisine sunan Subaşı'nın son paylaşımıyla da dikkat çekti.
"HEDİYEM VE GELECEĞİM"
Sevgilisiyle sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaşan Subaşı "Seni çok seviyorum hediyem ve geleceğim" notunu yazdı. Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Subaşı, daha önceki paylaşımına "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak. Kalbimin derinliklerinde hissediyorum" notunu yazdı.
"BEN EŞSİZİM"
Sevgilisiyle mutlu bir hayat sürdüren Şeyma Subaşı gelen eleştirilere şu sözlerle cevap vermişti: Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo.