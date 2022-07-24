Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Önce dudak dudağa sonra...

Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada yaptıkları hamlelerle adeta birbirlerine nispet yapan Şeyma Subaşı ve Meedo ikilisi attığı her adımla gündem oluyor. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk olarak Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'de ele almıştı Şeyma ile Meedo'nun barışma ihtimalini. Ve beklenen hamle geldi, Şeyma Subaşı ile Meedo yeniden bir arada.