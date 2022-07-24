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Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Önce dudak dudağa sonra...

Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Önce dudak dudağa sonra...
24.07.2022 12:01

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Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada yaptıkları hamlelerle adeta birbirlerine nispet yapan Şeyma Subaşı ve Meedo ikilisi attığı her adımla gündem oluyor. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk olarak Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'de ele almıştı Şeyma ile Meedo'nun barışma ihtimalini. Ve beklenen hamle geldi, Şeyma Subaşı ile Meedo yeniden bir arada.

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Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Ibiza'da romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti. İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılığa daha fazla dayanamayan aşıklar ilişkilerine yeni bir şans vererek kaldıkları yerden devam etme kararı aldı, bomba görüntüler peş peşe geldi.

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