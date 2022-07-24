Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Önce dudak dudağa sonra...
Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti! Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Şimdilerde sosyal medyada yaptıkları hamlelerle adeta birbirlerine nispet yapan Şeyma Subaşı ve Meedo ikilisi attığı her adımla gündem oluyor. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk olarak Mesrure Merve Arslan, Mes Magazin'de ele almıştı Şeyma ile Meedo'nun barışma ihtimalini. Ve beklenen hamle geldi, Şeyma Subaşı ile Meedo yeniden bir arada.
ÖNCE DUDAK DUDAĞA SONRA...
Şeyma Subaşı Meedo ile yeniden bir arada! Olay görüntüler 'perşembenin gelişi çarşambadan belliydi' dedirtti!
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Ibiza'da romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti. İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.
"SAYGI VE ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"
Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPTI" İDDİASI
Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Şeyma, arkadaşlarıyla Meedo'nun dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış; özür dilemek yerine "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barışan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile Meedo'nun bu görüntüsü Paris seyahetinden...