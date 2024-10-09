Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 18:06

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile bir eğlence mekanında görüntülenmesinin ardından çıkan aşk iddialarına sert tepki gösterdi. Yalçın, hızla yayılan haberler sonrası açıklama yaparak iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Aşk İddiaları Gündemi Sarstı

Yalçın ve Çakır'ın yan yana görüntülenmesinin ardından medyada ikilinin aşk yaşadığına dair haberler ortaya atıldı. Bu iddialar kısa sürede yayılırken, Yalçın bu söylentilere katıldığı Candaş Tolga Işık'ın YouTube programında yanıt verdi.

"Arkadaşımın Eski Eşiyle Beni Yakıştırmak Çirkin"

Sergen Yalçın, Sezer Çakır'ın eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olduğunu hatırlatarak, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış. Herkes biliyor arkadaşım olduğunu," ifadelerini kullanarak, bu tür haberlerin Türk örf ve adetlerine aykırı olduğunu vurguladı. Yalçın, "Bir de arkadaşımın eski eşi, örf ve adetlerimize çok ters haberler," diyerek, ortaya atılan iddiaların çirkinleştirildiğini belirtti.