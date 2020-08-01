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Serenay Sarıkaya'ya Seren Serengil'den şoke eden hamilelik sözleri: Sana hamile güzelliği gelmiş! Cem Yılmaz....
Serenay Sarıkaya'ya Seren Serengil'den şoke eden hamilelik sözleri: Sana hamile güzelliği gelmiş! Cem Yılmaz....
Bir süredir kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, yeni yaşına da Cem Yılmaz olmadan girmişti. Ayrılık iddiaları giderek güçlenirken Serenay Sarıkaya'dan Instagram paylaşımları bir bir gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'leoparlı' paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız fotoğraflarını Instagram'ında paylaştı, ortalık sallandı. Ancak fotoğraflardan daha çok Seren Serengil'in fotoğraflara yaptığı yorum deprem etkisi yarattı. Serenay Sarıkaya hamile mi?
01.08.2020 09:28
- Son Güncelleme: 01.08.2020 09:28
Bir süredir sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldığı iddiaları magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bol leoparlı fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya bu kez makyajsız halini paylaşmayı tercih etti. Ancak olanlarda bu fotoğraflardan sonra oldu. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu, beyaz kıyafetiyle çekilen pozlarını "İyi bayramlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Sade güzelliğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.
SEREN SERENGİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Seren Serengil'in, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorum ise dikkatlerden kaçmadı.
Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benimde vardi bole bir fotoğrafım hamileyken yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.