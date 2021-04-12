Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

"ÇİRKİN BİR ÜSLUP İLE YAZILAN İLİŞKİ HABERİ ASILSIZDIR"

Kısa sürede gündem olan ve Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."