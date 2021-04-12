Bugünkü
Takvim

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi. Son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya 'yeni sevgili' iddiasıyla şoke etti. Maldivler tatiline de sevgilisi ile gideceği ancak son anda annesi ile gitmeye karar verdiği ileri sürülen Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görüntülendi. Kısa sürede bomba etkisi yaratan ikiliden Sarıkaya, iddiaların ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar sevgili mi? İşte detaylar...

12.04.2021 09:17 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:27
Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

SERENAY SARIKAYA'NIN SEVGİLİSİ HALDUN DEMİRHİSAR MI?

Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay Sarıkaya Instagram'dan açıklamada bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen genç oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

"ÇİRKİN BİR ÜSLUP İLE YAZILAN İLİŞKİ HABERİ ASILSIZDIR"

Kısa sürede gündem olan ve Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

İşte Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar arasındaki aşk iddialarını alevlendiren tekne görüntüsü...

Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi

ÜNLÜ İSİMLE AŞK YAŞAMIŞTI

Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar'ın otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri bulunuyor. Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile ilişki yaşamıştı. Serenay ise son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşamıştı...