Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi
Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Haldun Demirhisar mı? Teknedeki bomba görüntülerin ardından Serenay'dan açıklama gecikmedi. Son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya 'yeni sevgili' iddiasıyla şoke etti. Maldivler tatiline de sevgilisi ile gideceği ancak son anda annesi ile gitmeye karar verdiği ileri sürülen Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görüntülendi. Kısa sürede bomba etkisi yaratan ikiliden Sarıkaya, iddiaların ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar sevgili mi? İşte detaylar...
"ÇİRKİN BİR ÜSLUP İLE YAZILAN İLİŞKİ HABERİ ASILSIZDIR"
Kısa sürede gündem olan ve Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."
ÜNLÜ İSİMLE AŞK YAŞAMIŞTI
Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar'ın otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri bulunuyor. Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile ilişki yaşamıştı. Serenay ise son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşamıştı...