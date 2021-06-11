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Serenay Sarıkaya'nın leopar bikinili orman pozları ile sosyal medyayı salladı! Demet Akalın da kayıtsız kalamadı...

Serenay Sarıkaya'nın leopar bikinili orman pozları ile sosyal medyayı salladı! Demet Akalın da kayıtsız kalamadı...
11.06.2021 10:13
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Serenay Sarıkaya'nın leopar bikinili orman pozları sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Serenay Sarıkaya'ya Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Son olarak kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile görüntülenen ve adı aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya eski sevgilileri ile yine gündeme geldi. Bikinili pozlarına gelen yorumlarda sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar ve eski sevgilileri hakkında birçok yorumlar yapılan Serenay Sarıkaya'ya Demet Akalın'dan ise ateşli emojiler geldi. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel ile aynı anda yeni pozlar paylaşması ile dikkat çekmişti.


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