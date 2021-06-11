Serenay Sarıkaya'nın leopar bikinili orman pozları sosyal medyayı salladı! Yorum yağdı Demet Akalın yine devrede...
Serenay Sarıkaya'nın leopar bikinili orman pozları sosyal medyayı salladı! Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Serenay Sarıkaya'ya Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Son olarak kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar ile görüntülenen ve adı aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya eski sevgilileri ile yine gündeme geldi. Bikinili pozlarına gelen yorumlarda sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar ve eski sevgilileri hakkında birçok yorumlar yapılan Serenay Sarıkaya'ya Demet Akalın'dan ise ateşli emojiler geldi. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel ile aynı anda yeni pozlar paylaşması ile dikkat çekmişti.
Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından ünlü oyuncu, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır." diyerek söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Ancak Sarıkaya'nın Göcek'te yine Demirhisar ile görüntülenmesi yine dedikoduları alevlendirmişti.
"ORASI BENİM EVİM"
Demirhisar ile ilgili aşk haberlerinin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Yeni bir şey söylemek istemiyorum, daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim, arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum" demişti.