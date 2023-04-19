RAMAZAN İMSAKİYE
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Serenay Sarıkaya’dan eski sevgilisi Cem Yılmaz’a olay gönderme!

Serenay Sarıkaya’dan eski sevgilisi Cem Yılmaz’a olay gönderme!
19.04.2023 11:14 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:14

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Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile gündeme bomba gibi düştü. İkilinin hamlesi "Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?" , "Aşk yeniden mi?" sorularını akıllara getirmişti. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın yaptığı "Bana bugün gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese "Tamam gelirim" dediğim bir dönem oldu" açıklaması da çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından Serenay Sarıkaya'nın yaptığı 'Güllü' paylaşımı Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı. Bakın o paylaşım ne.

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