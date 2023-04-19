RAMAZAN İMSAKİYE
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Umut Evirgen ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir detayı dikkat çekti...

Umut Evirgen ve Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir detayı dikkat çekti...
19.04.2023 11:00 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:04

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Sarçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmış ve takip eden günlerde Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi sonlanmıştı. İhanet iddialarını net bir dille yalanlayan ikiliden Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açarken Afra Saraçoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Saraçoğlu'nun meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisiyle aşk yaşadığı iddia edildi. Söz konusu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Özdemir detayı kafa karıştırdı.

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