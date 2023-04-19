Zahide Yetiş oğlu Aras’la misafirliğe gitti! Minik Aras’ın o halleri çok güldürdü

Ünlü sunucu Zahide Yetiş, geçen haftalarda konuk olduğu bir programda oğlunun babası ile 9 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdıklarını itiraf etmişti. 2018'de oğlu Aras'ı kucağına alan Yetiş, "Aras ile yeni sayfalar açtık" demişti. Boşanma haberiyle hayranlarını şaşırtan Yetiş, bu kez minik oğluyla gündeme geldi. Oğlu Aras ile bir arkadaşına misafirliğe giden Yetiş'in oyun oynayan çocuklara verdiği tepki gülümsetirken "Mahvetmişler her yeri" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Aras'ın son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş'in o halleri...