Serenay Sarıkaya leopar desenli bikinisiyle mest etti!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, geçen gün yayınladığı kırmızı bikinli pozuyla olay olmuştu. Sarıkaya'nın bu pozu, bir gün önce kırmızı mayosuyla paylaşım yapan Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, leopar desenli bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...