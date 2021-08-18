Ceren Benderlioğlu makyajsız halini paylaştı sosyal medya sallandı! Gören dönüp bir daha baktı…

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine bir kez daha hayran bıraktı. En doğal halini yakın çekim paylaşan Benderlioğlu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Eşkıya'nın güzeller güzeli Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nun takipçilerini mest eden o paylaşımı....