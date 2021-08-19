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Aslıhan Güner’in kırmızı elbiseli paylaşımına beğeni yağmuru!

Aslıhan Güner’in kırmızı elbiseli paylaşımına beğeni yağmuru!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile yıldızı parlayan Aslıhan Güner, yeni projesinin çekimleri için Kars'a gitti. Burada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, kırmızı iddialı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olurken takipçileri oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o pozu...


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