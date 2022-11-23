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Seren Serengil'den Hadise'nin paylaşımına videolu yanıt

Seren Serengil'den Hadise'nin paylaşımına videolu yanıt
23.11.2022 00:55 - Son Güncelleme: 23.11.2022 01:07

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen Seren Serengil, bu kez "Ebru Gündeş'in intikamını alacağım" diyerek bambaşka açıklamalar yaptı. Serengil, delilleri yayınlayacağını da duyurdu. Bunun üzerine Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımını gören Serengil ise bir video yayınladı

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