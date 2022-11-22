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Seren Serengil'den Hadise’ye hodri meydan: Ebru Gündeş'in intikamını 24 saat sonra alacağım

Seren Serengil'den Hadise’ye hodri meydan: Ebru Gündeş'in intikamını 24 saat sonra alacağım
22.11.2022 22:06 - Son Güncelleme: 22.11.2022 22:27

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş' ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı konuşulan Hadise iddiaları yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen Seren Serengil, bu kez "Ebru Gündeş'in intikamını alacağım" diyerek bambaşka açıklamalarda bulundu. Serengil, delilleri yayınlayacağını da duyurdu. İşte Seren Serengil'in o açıklamaları...

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