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Seren Serengil’den çok konuşulacak İbrahim Tatlıses sözleri! Hadise detayı dikkat çekti

Seren Serengil’den çok konuşulacak İbrahim Tatlıses sözleri! Hadise detayı dikkat çekti
04.01.2023 11:31 - Son Güncelleme: 04.01.2023 11:31

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, bu kez canlı yayında İbrahim Tatlıses bombasını patlattı.

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